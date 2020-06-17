 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ обнаружили пять новых случаев коронавируса

В ВСУ обнаружили пять новых случаев коронавируса


фото: reuters
За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано пять новых случаев COVID-19, поэтому количество инфицированных возросло до 142 человек

Об этом сообщает пресс служба командования Медсил ВСУ в Facebook .

"По состоянию на 10.00 17 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время пандемии в Вооруженных Силах Украины выздоровели 215 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 531 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 69 человек.

Сообщается, в учреждениях здравоохранения сейчас находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Чугуевская центральная районная больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится три человека (Киевская и Ровенская области - по 1 военнослужащему, Днепропетровская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать