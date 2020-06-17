В ВСУ обнаружили пять новых случаев коронавируса
Об этом сообщает пресс служба командования Медсил ВСУ в Facebook .
"По состоянию на 10.00 17 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время пандемии в Вооруженных Силах Украины выздоровели 215 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 531 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 69 человек.
Сообщается, в учреждениях здравоохранения сейчас находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Чугуевская центральная районная больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится три человека (Киевская и Ровенская области - по 1 военнослужащему, Днепропетровская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.
- Напомним, в Украине обнаружили 758 больных в сутки , 31 человек умер.
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