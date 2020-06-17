 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАнтирекорды COVID-19: в Украине обнаружили 758 больных в сутки, 31 человек умер

Антирекорды COVID-19: в Украине обнаружили 758 больных в сутки, 31 человек умер

По состоянию на 17 июня в Украине подтверждено 33 234 случая COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки лабораторно подтверждено 758 случаев.

С начала эпидемии 943 (+31 за сутки) пациентов умерли, 14943 (+415 сутки) выздоровели. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 1500 случаев;
Волынская область - 1554 случая;
Днепропетровская область - 1012 случаев;
Донецкая область - 338 случаев;
Житомирская область - 1147 случаев;
Закарпатская область - 1808 случаев;
Запорожская область - 538 случаев;
Ивано-Франковская область - 1849 случаев;
Кировоградская область - 592 случая;
г. Киев - 4026 случаев;
Киевская область - 2078 случаев;
Львовская область - 3227 случаев;
Луганская область - 66 случаев;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 1158 случаев;
Полтавская область - 281 случай;
Ривненская область - 2499 случай;
Сумская область - 230 случаев;
Тернопольская область - 1510 случаев;
Харьковская область - 1652 случая;
Херсонская область - 183 случая;
Хмельницкая область - 577 случаев;
Черновицкая область - 4082 случая;
Черкасская область - 564 случая;
Черниговская область - 440 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 г. в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте также: У работника СНБО подтвердили коронавирус, - Данилов

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать