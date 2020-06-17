17 июня, 2020, 09:04

По состоянию на 17 июня в Украине подтверждено 33 234 случая COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки лабораторно подтверждено 758 случаев.

С начала эпидемии 943 (+31 за сутки) пациентов умерли, 14943 (+415 сутки) выздоровели. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1500 случаев;

Волынская область - 1554 случая;

Днепропетровская область - 1012 случаев;

Донецкая область - 338 случаев;

Житомирская область - 1147 случаев;

Закарпатская область - 1808 случаев;

Запорожская область - 538 случаев;

Ивано-Франковская область - 1849 случаев;

Кировоградская область - 592 случая;

г. Киев - 4026 случаев;

Киевская область - 2078 случаев;

Львовская область - 3227 случаев;

Луганская область - 66 случаев;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 1158 случаев;

Полтавская область - 281 случай;

Ривненская область - 2499 случай;

Сумская область - 230 случаев;

Тернопольская область - 1510 случаев;

Харьковская область - 1652 случая;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 577 случаев;

Черновицкая область - 4082 случая;

Черкасская область - 564 случая;

Черниговская область - 440 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 г. в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении на COVID-19.

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