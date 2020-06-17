Антирекорды COVID-19: в Украине обнаружили 758 больных в сутки, 31 человек умер
17 июня, 2020, 09:04
По состоянию на 17 июня в Украине подтверждено 33 234 случая COVID-19
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки лабораторно подтверждено 758 случаев.
С начала эпидемии 943 (+31 за сутки) пациентов умерли, 14943 (+415 сутки) выздоровели. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1500 случаев;
Волынская область - 1554 случая;
Днепропетровская область - 1012 случаев;
Донецкая область - 338 случаев;
Житомирская область - 1147 случаев;
Закарпатская область - 1808 случаев;
Запорожская область - 538 случаев;
Ивано-Франковская область - 1849 случаев;
Кировоградская область - 592 случая;
г. Киев - 4026 случаев;
Киевская область - 2078 случаев;
Львовская область - 3227 случаев;
Луганская область - 66 случаев;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 1158 случаев;
Полтавская область - 281 случай;
Ривненская область - 2499 случай;
Сумская область - 230 случаев;
Тернопольская область - 1510 случаев;
Харьковская область - 1652 случая;
Херсонская область - 183 случая;
Хмельницкая область - 577 случаев;
Черновицкая область - 4082 случая;
Черкасская область - 564 случая;
Черниговская область - 440 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 г. в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении на COVID-19.
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