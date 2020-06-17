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Espreso.tvСпортТайсон против Тайсона: Фьюри договаривается о бое с легендой бокса

Тайсон против Тайсона: Фьюри договаривается о бое с легендой бокса


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что провел переговоры с бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном об организации выставочного боя

Об этом сообщает Behind The Gloves

По словам действующего чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри, он обсуждал с 53-летним Майком Тайсоном проведение выставочного поединка.

"Мы вели переговоры с Тайсоном и его менеджером о выставочном бое. Мы контактировали, но я больше ничего не знаю. Кажется, у нас было предложение от ESPN. Это была крупная сделка, но не думаю, что мы на это пойдем. Меня назвали в честь этого парня, я думаю, что наш с ним бой был бы легендарным. Старый Тайсон против нового Тайсона", - сказал Фьюри.

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