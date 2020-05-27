Фьюри отреагировал на предложение провести бой с Тайсоном
27 мая, 2020, 13:24
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри получил предложение провести выставочный бой с легендарным американским боксером Майком Тайсоном
Об этом сообщает BT Sport.
По словам Тайсона Фьюри, ему предложили провести выставочный поединок с Майком Тайсоном, который объявил, что в 53 года возвращается на ринг.
"Мне позвонили и сказали: "А ты бы хотел провести выставочный бой с Майком Тайсоном? Я ответил: да, черт возьми ". Но мне кажется, что из этого ничего не получится", - сказал Фьюри.
31-летний Тайсон Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Майк Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира. Он завершил карьеру в 2005 году.
- Напомним, 27 мая американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что достижение знаменитого тяжеловеса Майка Тайсона существенно преувеличено .
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