 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтали известны обстоятельства смерти Порошенко-старшего, - СМИ

Стали известны обстоятельства смерти Порошенко-старшего, - СМИ

Инсульт у Алексея Порошенко произошел после того, как он узнал о возможном аресте сына

Отец Петра Порошенко, Алексей Иванович, умер в результате инсульта, который произошел 15 июня после того, как он узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и о том, что прокуратура требует ареста пятого президента. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на источники в офисе Петра Порошенко.

Источник также сообщил, что 11 июня в семейном кругу Порошенко отметили день рождения Алексея Ивановича. Несмотря на почтенный возраст Порошенко-старший чувствовал себя хорошо.

Петр Порошенко узнал об инсульте отца во время допроса в Апелляционном суде Киева, где он как раз давал показания по делу о государственной измене Януковича.

Фотографам удалось зафиксировать тот момент, когда в перерыве судебного заседания Порошенко телефону сообщили о внезапной болезни отца.

Как известно, врачам не удалось спасти Алексея Порошенко, и в ночь на 16 июня он умер.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать