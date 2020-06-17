Стали известны обстоятельства смерти Порошенко-старшего, - СМИ

17 июня, 2020, 17:04

Инсульт у Алексея Порошенко произошел после того, как он узнал о возможном аресте сына

Отец Петра Порошенко, Алексей Иванович, умер в результате инсульта, который произошел 15 июня после того, как он узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и о том, что прокуратура требует ареста пятого президента. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на источники в офисе Петра Порошенко.

Источник также сообщил, что 11 июня в семейном кругу Порошенко отметили день рождения Алексея Ивановича. Несмотря на почтенный возраст Порошенко-старший чувствовал себя хорошо.

Петр Порошенко узнал об инсульте отца во время допроса в Апелляционном суде Киева, где он как раз давал показания по делу о государственной измене Януковича.

Фотографам удалось зафиксировать тот момент, когда в перерыве судебного заседания Порошенко телефону сообщили о внезапной болезни отца.

Как известно, врачам не удалось спасти Алексея Порошенко, и в ночь на 16 июня он умер.