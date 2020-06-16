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Espreso.tvОбществоУмер отец Петра Порошенко

Умер отец Петра Порошенко


фото: "ЄС"
16 июня на 85-м году жизни ни стало Алексея Ивановича Порошенко

Об этом сообщает официальный Twitter партии "Европейская Солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким", - говорится в сообщении.

 

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