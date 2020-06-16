Умер отец Петра Порошенко
Об этом сообщает официальный Twitter партии "Европейская Солидарность".
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким", - говорится в сообщении.
Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко.- Европейская Солидарность (@Euro_Solidarity) June 16, 2020
Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким pic.twitter.com/rBI9b5kLG7
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