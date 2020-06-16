На саммите ЕС поднимут вопрос Минских соглашений
16 июня, 2020, 22:01
Лидеры стран Европейского союза на саммите 19 июня рассмотрят вопрос реализации Минских соглашений
Об этом говорится в приглашении главы Совета Европы Шарля Мишеля.
Саммит пройдет с участием всех 27 стран-членов ЕС в онлайн режм.
"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации Минских договоренностей", - говорится в приглашении.
Центральными темами саммита станут "Многолетние финансовые рамки" и "План восстановления экономики ЕС".
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