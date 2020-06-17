Российскую телеведущую и актрису Варнаву исключили из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности

17 июня, 2020, 13:36

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой в мае 2017 года запретили въезд в Украину из-за посещения ею оккупированного Крыма, больше не входит в список артистов, которые создают угрозу национальной безопасности

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства еще в марте, однако украинские СМИ обратили на него внимание после того, как стало известно, что "Новый канал" пропустил сроки обращения по иску об исключении ведущей из этого списка.

Варнава была ведущей программы "Хто зверху?" на "Новом канале". В мае 2017 года СБУ запретила телеведущей въезд в Украину на пять лет за посещения ею оккупированного Крыма.

21 марта 2019 года Министерство культуры занесло Варнаву в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

2019 Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый 2012 по участием Варнавы. Одну из ролей в картине сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский .

"Новый канал" просил суд отменить приказ Минкультуры о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании обращения СБУ о внесении в этот перечень Варнавы. Среди других требований иска - признание противоправным обращения СБУ в Минкультуры о внесении Варнавы в "черный список".

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