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Espreso.tvСпортРоналду трогательно поздравил сына с днем рождения

Роналду трогательно поздравил сына с днем рождения


фото: Getty Images
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду трогательно поздравил своего старшего сына с днем рождения

Фото с сыном португалец распространил в Instagram.

Криштиану Роналду-младшего исполнилось 10 лет.

"Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет! Как летит время... И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!" - написал Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem quero acreditar que o meu menino já tem 10 anos! Como o tempo passou ... e desde sempre foste motivo de orgulho do pai que tanto te ama . Muitos Parabéns, Filhote! Um dia Feliz! Amo-te muito!

Сообщение, распространенный Cristiano (@cristiano)

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