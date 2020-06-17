Роналду трогательно поздравил сына с днем рождения

17 июня, 2020, 17:49

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду трогательно поздравил своего старшего сына с днем рождения

Фото с сыном португалец распространил в Instagram.

Криштиану Роналду-младшего исполнилось 10 лет.

"Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет! Как летит время... И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!" - написал Роналду.

14 мая видео домашней тренировки португальского футболиста Криштиану Роналду с сыном набрало за сутки 28 млн просмотров в Instagram.