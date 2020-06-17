Роналду трогательно поздравил сына с днем рождения
17 июня, 2020, 17:49
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду трогательно поздравил своего старшего сына с днем рождения
Фото с сыном португалец распространил в Instagram.
Криштиану Роналду-младшего исполнилось 10 лет.
"Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет! Как летит время... И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!" - написал Роналду.
- 14 мая видео домашней тренировки португальского футболиста Криштиану Роналду с сыном набрало за сутки 28 млн просмотров в Instagram.
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