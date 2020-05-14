Видео тренировки Роналду с сыном набрало 28 млн просмотров за сутки

14 мая, 2020, 08:47

Видео домашней тренировки португальского футболиста Криштиану Роналду с сыном набрало в сутки 28 млн просмотров в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Роналду опубликовал в Instagram видео тренировки вблизи своего имения. Португалец показал, как играет в мяч со своим сыном.

"Каков отец, таков сын. Счастье превыше всего", - написал Роналду.

В сутки с лишним ролик набрал более 28 млн просмотров.

Напомним, 5 мая Криштиану Роналду вернулся из Португалии в Италию и находится на двухнедельном самоизоляции .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine