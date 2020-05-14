Видео тренировки Роналду с сыном набрало 28 млн просмотров за сутки
14 мая, 2020, 08:47
Видео домашней тренировки португальского футболиста Криштиану Роналду с сыном набрало в сутки 28 млн просмотров в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Роналду опубликовал в Instagram видео тренировки вблизи своего имения. Португалец показал, как играет в мяч со своим сыном.
"Каков отец, таков сын. Счастье превыше всего", - написал Роналду.
В сутки с лишним ролик набрал более 28 млн просмотров.
- Напомним, 5 мая Криштиану Роналду вернулся из Португалии в Италию и находится на двухнедельном самоизоляции .
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