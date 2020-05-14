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Espreso.tvСпортВидео тренировки Роналду с сыном набрало 28 млн просмотров за сутки

Видео тренировки Роналду с сыном набрало 28 млн просмотров за сутки


фото: Instagram
Видео домашней тренировки португальского футболиста Криштиану Роналду с сыном набрало в сутки 28 млн просмотров в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Роналду опубликовал в Instagram видео тренировки вблизи своего имения. Португалец показал, как играет в мяч со своим сыном.

"Каков отец, таков сын. Счастье превыше всего", - написал Роналду.

В сутки с лишним ролик набрал более 28 млн просмотров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like father like son :) Hapiness above all

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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