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Espreso.tvСпортРебров прокомментировал второе подряд чемпионство "Ференцвароша" в Венгрии

Ребров прокомментировал второе подряд чемпионство "Ференцвароша" в Венгрии


фото: fradi.hu
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что отстоять чемпионский титул в Венгрии было труднее, чем получить его впервые

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

По словам Реброва, чемпионский титул был защитить очень сложно, поэтому он доволен, что "Ференцварошу" удалось это сделать.

"Я думаю, что очень сложно защитить чемпионский титул. Я доволен тем, что нам это удалось. Я внес изменения в стартовый состав, но в этом не было риска, ведь все игроки были сосредоточены с первой минуты. Нам приходится играть много матчей за короткий отрезок времени - это сложно. Но все понимали, насколько важен этот матч, сыграли соответственно", - сказал Ребров после победы над "Гонведом", которая досрочно гарантировала "Ференцварошу" чемпионский титул.

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