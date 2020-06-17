Рада приняла закон о списании долгов на оптовом рынке электроэнергии
17 июня, 2020, 15:40
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"
Об этом сообщает ЕспресоTV.
Законопроект №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" во втором чтении поддержали 243 народных депутата.
Закон определяет меры погашения задолженности, возникшей до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электрической энергии. В частности, он предусматривает докапитализацию НАК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.
Целью закона является полное погашение задолженности, возникшей на оптовом рынке электрической энергии в Украине.
- Напомним, 30 апреля законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" приняли в первом чтении.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?