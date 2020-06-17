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Espreso.tvОбществоРада приняла закон о списании долгов на оптовом рынке электроэнергии

Рада приняла закон о списании долгов на оптовом рынке электроэнергии


фото: prostir.ua
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"

Об этом сообщает ЕспресоTV.

Законопроект №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" во втором чтении поддержали 243 народных депутата.

Закон определяет меры погашения задолженности, возникшей до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электрической энергии. В частности, он предусматривает докапитализацию НАК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Целью закона является полное погашение задолженности, возникшей на оптовом рынке электрической энергии в Украине.

  • Напомним, 30 апреля законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" приняли в первом чтении.
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