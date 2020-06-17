"Новый Мейвезер" пообещал разобраться с Ломаченко

17 июня, 2020, 12:18

Американец Шакур Стивенсон заявил, что станет первым боксером, который разберется с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Vringe.com .

По словам Стивенсона, он станет первым, кто побьет Ломаченко. Хотя, украинец имеет в пассиве поражение от мексиканца Орладно Салидо в 2014 году, американский боксер не считает, что он заслуживал в том поединке на проигрыш.

"Поединок для величия, бой, который будет наиболее конкурентными - я бы сказал, это встреча с Ломаченко. Я не считаю, что он проиграл Салидо, потому что я смотрел этот бой и Лома в то время был неопытен. Но я буду первым человеком, который побьет опытного Ломаченко. Я был с ним в ринге. Тогда мой рекорд был что-то около 5-0 ", - сказал Стивенсон, который спарринговал с украинцем.

22-летний Шакур Стивенсон является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг).

32-летний Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.

Напомним, 11 июня Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко.

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