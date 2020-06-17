"Новый Мейвезер" пообещал разобраться с Ломаченко
Об этом сообщает Vringe.com .
По словам Стивенсона, он станет первым, кто побьет Ломаченко. Хотя, украинец имеет в пассиве поражение от мексиканца Орладно Салидо в 2014 году, американский боксер не считает, что он заслуживал в том поединке на проигрыш.
"Поединок для величия, бой, который будет наиболее конкурентными - я бы сказал, это встреча с Ломаченко. Я не считаю, что он проиграл Салидо, потому что я смотрел этот бой и Лома в то время был неопытен. Но я буду первым человеком, который побьет опытного Ломаченко. Я был с ним в ринге. Тогда мой рекорд был что-то около 5-0 ", - сказал Стивенсон, который спарринговал с украинцем.
22-летний Шакур Стивенсон является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг).
32-летний Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.
- Напомним, 11 июня Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко.
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