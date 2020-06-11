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Espreso.tvСпортЛомаченко вызвал на бой "новый Мейвезер"

Ломаченко вызвал на бой "новый Мейвезер"


фото: Getty Images
Американский боксер Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василий Ломаченко

О желании встретиться с Ломаченко американец заявил в Instagram.

Шакур Стивенсон, которого называют "новым Флойдом Мейвезером", предложил украинцу вернуться в свой прежний вес ради боя с ним.

"Выбираю Ломаченко. Это было бы для моей истории. Я не думаю, что он решится на переход в суперлегкий вес. Думаю, после того, как он разберется со своими большими поединками в легком дивизионе, он опустится в весе и мы сможет встретиться", - сказал Стивенсон.

22-летний американец является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг), где начинал Ломаченко. Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 14 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг.

Ранее Ломаченко неоднократно заявлял о желании вернуться в свою прежнюю категорию.

Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ShakurStevenson thinks a win over Lomachenko would look nice on the resume

Публикация от ESPN Ringside (@espnringside)

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