Ломаченко вызвал на бой "новый Мейвезер"
О желании встретиться с Ломаченко американец заявил в Instagram.
Шакур Стивенсон, которого называют "новым Флойдом Мейвезером", предложил украинцу вернуться в свой прежний вес ради боя с ним.
"Выбираю Ломаченко. Это было бы для моей истории. Я не думаю, что он решится на переход в суперлегкий вес. Думаю, после того, как он разберется со своими большими поединками в легком дивизионе, он опустится в весе и мы сможет встретиться", - сказал Стивенсон.
22-летний американец является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг), где начинал Ломаченко. Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 14 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг.
Ранее Ломаченко неоднократно заявлял о желании вернуться в свою прежнюю категорию.
Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.
- Напомним, 10 июня в первом большом шоу после карантина в США, Шакур Стивенсон нокаутировал пуэрториканца Феликса Карбальо .
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