Ломаченко вызвал на бой "новый Мейвезер"

11 июня, 2020, 13:15

Американский боксер Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василий Ломаченко

О желании встретиться с Ломаченко американец заявил в Instagram.

Шакур Стивенсон, которого называют "новым Флойдом Мейвезером", предложил украинцу вернуться в свой прежний вес ради боя с ним.

"Выбираю Ломаченко. Это было бы для моей истории. Я не думаю, что он решится на переход в суперлегкий вес. Думаю, после того, как он разберется со своими большими поединками в легком дивизионе, он опустится в весе и мы сможет встретиться", - сказал Стивенсон.

22-летний американец является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг), где начинал Ломаченко. Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 14 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг.

Ранее Ломаченко неоднократно заявлял о желании вернуться в свою прежнюю категорию.

Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.

Напомним, 10 июня в первом большом шоу после карантина в США, Шакур Стивенсон нокаутировал пуэрториканца Феликса Карбальо .

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