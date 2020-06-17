"Милан" окончательно определился с новым главным тренером

17 июня, 2020, 12:32

Немецкий тренер Ральф Рангник согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом "Милан"

Об этом сообщает Football Italia .

В новом сезоне Рангник станет главным тренером "Милана", а также займет должность спортивного директора клуба.

Кандидатура немецкого специалиста является приоритетной для генерального директора "Милана" Ивана Газидис.

Сейчас "Милан" под руководством Стефано Пиола занимает седьмое место в чемпионате Италии.

61-летний Рангник известный благодаря работе с немецкими "Штутгартом", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпцигом".

21 мая стало известно, что Ральф Рангник намерен пригласить в команду ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины итальянца Мауро Тассотти.

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