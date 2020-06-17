"Милан" окончательно определился с новым главным тренером
17 июня, 2020, 12:32
Немецкий тренер Ральф Рангник согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом "Милан"
Об этом сообщает Football Italia .
В новом сезоне Рангник станет главным тренером "Милана", а также займет должность спортивного директора клуба.
Кандидатура немецкого специалиста является приоритетной для генерального директора "Милана" Ивана Газидис.
Сейчас "Милан" под руководством Стефано Пиола занимает седьмое место в чемпионате Италии.
61-летний Рангник известный благодаря работе с немецкими "Штутгартом", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпцигом".
- 21 мая стало известно, что Ральф Рангник намерен пригласить в команду ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины итальянца Мауро Тассотти.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?