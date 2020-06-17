 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Милан" окончательно определился с новым главным тренером

"Милан" окончательно определился с новым главным тренером


фото: Getty Images
Немецкий тренер Ральф Рангник согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом "Милан"

Об этом сообщает Football Italia .

В новом сезоне Рангник станет главным тренером "Милана", а также займет должность спортивного директора клуба.

Кандидатура немецкого специалиста является приоритетной для генерального директора "Милана" Ивана Газидис.

Сейчас "Милан" под руководством Стефано Пиола занимает седьмое место в чемпионате Италии.

61-летний Рангник известный благодаря работе с немецкими "Штутгартом", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпцигом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать