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Espreso.tvСпорт"Милан" пытается перехватить тренера сборной Украины

"Милан" пытается перехватить тренера сборной Украины


фото: Getty Images
Претендент на пост главного тренера "Милана" Ральф Рангник намерен пригласить в команду ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины итальянца Мауро Тассотти

Об этом сообщает Tuttosport .

По информации издания, Рангник, которого называют главным претендентом на пост нового тренера "Милана", хочет пригласить в свой штаб Тассотти. Немецкий специалист рассматривает его и Бонера в качестве своих ассистентов в "Милане".

60-летний Мауро Тассотти с 2016 года работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. На аналогичной должности в "Милане" он работал с 2001 по 2015 год.

Сейчас главным тренером "Милана" является Стефано Пиола.

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