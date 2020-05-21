"Милан" пытается перехватить тренера сборной Украины

21 мая, 2020, 14:41

Претендент на пост главного тренера "Милана" Ральф Рангник намерен пригласить в команду ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины итальянца Мауро Тассотти

Об этом сообщает Tuttosport .

По информации издания, Рангник, которого называют главным претендентом на пост нового тренера "Милана", хочет пригласить в свой штаб Тассотти. Немецкий специалист рассматривает его и Бонера в качестве своих ассистентов в "Милане".

60-летний Мауро Тассотти с 2016 года работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. На аналогичной должности в "Милане" он работал с 2001 по 2015 год.

Сейчас главным тренером "Милана" является Стефано Пиола.

Напомним, 20 мая Украинская ассоциация футбола предложила главному тренеру национальной сборной Андрей Шевченко продлить контракт до чемпионата мира-2022 .

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