Экс-защитник "Динамо" Вида может продолжить карьеру в России

16 июня, 2020, 20:21

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида покинет стамбульский "Бешикташ" в конце текущего сезона

Об этом сообщает Sporundibi.

По информации источника, к хорватскому защитнику есть серьезный интерес с чемпионата России, название клуба пока не сообщается.

Если "Бешикташу" так и не удастся продать Виду, клуб может даже рассмотреть вариант расторжения контракта с футболистом по взаимному согласию. Контракт хорвата со стамбульцами рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Домагой Вида провел за "Бешикташ" 32 матча и забил 4 мяча. Он выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.