Экс-защитник "Динамо" Вида может продолжить карьеру в России
16 июня, 2020, 20:21
Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида покинет стамбульский "Бешикташ" в конце текущего сезона
Об этом сообщает Sporundibi.
По информации источника, к хорватскому защитнику есть серьезный интерес с чемпионата России, название клуба пока не сообщается.
Если "Бешикташу" так и не удастся продать Виду, клуб может даже рассмотреть вариант расторжения контракта с футболистом по взаимному согласию. Контракт хорвата со стамбульцами рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне Домагой Вида провел за "Бешикташ" 32 матча и забил 4 мяча. Он выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.
- 21 мая стало известно, что лондонский "Арсенал" рассматривает возможность приглашения Домагоя Виды на позицию центрального защитника.
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