"Бавария" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии

17 июня, 2020, 08:25

"Бавария" победила "Вердер" и восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

16 июня в матче 32-го тура чемпионата Германии "Бавария" победила в гостях "Вердер" 1:0. Автором единственного гола стал польский форвард мюнхенцев Роберт Левандовски, который отличился на 43-й минуте.

"Бавария" набрала 76 очков, стала недосягаемой для преследователей и досрочно завоевала чемпионский титул.

"Бавария" становилась чемпионом Германии в сезонах 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Также мюнхенцы стали третьим клубом в истории топ-5 европейских лиг по количеству выигранных национальных титулов. Лидируют туринский "Ювентус", который стал чемпионом Италии 35 раз и мадридский "Реал", у которого 33 титула в Испании.

Напомним, 16 июня форварда "Баварии" Роберта Левандовски назвали главным претендентом на "Золотой мяч".

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