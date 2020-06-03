С рассмотрения Кабмина сняли изменения в закон о люстрации, - Гончаренко

3 июня, 2020, 14:00

С рассмотрения Кабинета министров сняли изменения в закон о люстрации

Об этом написал в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"С рассмотрения Кабмина сняли изменения в закон о люстрации", - написал нардеп.

В проекте изменений в закон были такие пункты, как:

- создается Комиссия по очистке власти, проводит проверку и может принять решение об отсутствии оснований запрещать определенному лицу занимать должности;

- также под люстрацию больше должны не подвергаться руководители КПСС, КПУ, компартий других союзных республик бывшего СССР, а также руководителей ЦК ЛКСМУ (комсомола).

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