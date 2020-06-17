Промоутер Усика возмутился привилегированным положением Ломаченко

17 июня, 2020, 15:15

Сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что титул "франчайзингового" чемпиона WBC, которым владеет Василий Ломаченко, разрушает четкую иерархию в боксе

Об этом сообщает Vringe.com .

По мнению Хирна, статус "франчайзингового" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), который позволяет не проводить обязательных защит титула, лишает претендентов смысла двигаться вверх рейтингами.

"Что делает" франчайзинговый "чемпион? Это дает тебе право не встречаться с твоими обязательными претендентами. У нас была недавно ситуация, когда Девин Хейни был обязательным претендентом Василию Ломаченко, но WBC сделал украинца "франчайзинговым" чемпионом. Так какой смысл двигаться вверх рейтингами? ", - возмутился Хирн.

Василий Ломаченко является "франчайзинговым" чемпионом WBC и обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). В сентябре он должен провести бой за титул абсолютного чемпиона мир против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 11 июня Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко.

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