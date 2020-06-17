Почти 35 тыс. случаев в сутки: в Бразилии - антирекорд инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии.
Всего в стране коронавирус диагностировали у 928 834 человек.
Кроме того, за минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 1282 летальных случая, всего в стране умер 45 241 пациент с коронавируса.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавируса.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в три раза - до 125 тыс.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.
По состоянию на утро этого дня, в мире зафиксировано 8276079 случаев заражения коронавируса. Антилидер остаются США (2208402), Бразилия (928 834) и Россия (553301) случаев.
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