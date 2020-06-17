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Espreso.tvОбществоПочти 35 тыс. случаев в сутки: в Бразилии - антирекорд инфицирования коронавирусом

Почти 35 тыс. случаев в сутки: в Бразилии - антирекорд инфицирования коронавирусом


фото: reuters
В Бразилии за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом: в стране заболели 34918 человек

Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии.

Всего в стране коронавирус диагностировали у 928 834 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 1282 летальных случая, всего в стране умер 45 241 пациент с коронавируса.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавируса.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в три раза - до 125 тыс.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.

По состоянию на утро этого дня, в мире зафиксировано 8276079 случаев заражения коронавируса. Антилидер остаются США (2208402), Бразилия (928 834) и Россия (553301) случаев.

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