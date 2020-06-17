Колонна с "шариками" в одинаковых футболочках, - Сюмар о митинге "партии Шария"
17 июня, 2020, 09:58
Утром 17 июня в центре Киева проходит несколько массовых акций различных политических сил. В частности, на Банковую движутся представители так называемой партии Шария. Также там должен состояться митинг "Демократичної сокири" и Движения ветеранов
Видео обнародовала в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.
"Ну что, Сергей Стерненко, ФСБ подготовила ответ. В виде колонны с "шариками" в одинаковых футболочках. С хорошей озвучкой и демонстрацией, "что они выводят людей на улицу". Жарко. Опасность взрыва. Спички в руках ФСБ", - написала Сюмар.
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