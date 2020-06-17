Колонна с "шариками" в одинаковых футболочках, - Сюмар о митинге "партии Шария"

17 июня, 2020, 09:58



фото: Главком

Утром 17 июня в центре Киева проходит несколько массовых акций различных политических сил. В частности, на Банковую движутся представители так называемой партии Шария. Также там должен состояться митинг "Демократичної сокири" и Движения ветеранов