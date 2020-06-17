Минфин привлек на внутреннем рынке еще почти 2 млрд гривен

17 июня, 2020, 11:43

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,96 млрд гривен

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на сайте Минфина.

Согласно сообщению, средства полученные в результате продажи облигаций на сумму 531,71 миллиона гривен, 482,96 миллиона гривен, 729,13 миллиона гривен и 215,79 миллиона гривен, сроком обращения 105, 161, 616, 973 дня соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 7,5%, 8%, 10,57%, 10,76% годовых соответственно.

Согласно сообщению пресс-службы Минфина в Facebook, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года.

Вместе с тем, добавили в пресс-службе, наблюдается возврат спроса на долгосрочные инструменты.