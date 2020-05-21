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Espreso.tvОбществоУкраине нужно в этом году привлечь около 457 млрд, - Минфин

Украине нужно в этом году привлечь около 457 млрд, - Минфин


фото: bank.gov.ua
В 2020 году Украине необходимо заимствовать около 457 млрд грн

Об этом в интервью "НВ Бизнес" сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"На текущий момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover. Не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов. Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ и выйти на борд в ближайшее время. это позволит получить от МВФ примерно $3,5 млрд долларов в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Всемирного банка - еще до миллиарда. это также позволит нам получить макрофинансовую помощь от ЕС - 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 млрд евро, которые мы можем получить дополнительно", - сказал Марченко.

Он отметил, что это основные заимствования, которые государство планирует осуществить до конца года.

"Потенциально они закроют всю потребность во внешнем финансировании. Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке. Активный внутренний рынок тоже должен быть одним из наших основных источников", - отметил министр финансов.

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