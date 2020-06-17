Месси забил гол и приблизился к невероятному бомбардирскому достижению

17 июня, 2020, 10:10

Аргентинский футболист Лионель Месси забил за "Барселону" 699-й гол в карьере и оказался в шаге от юбилейного мяча

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В матче чемпионат Испании против "Леганес" аргентинец реализовал пенальти во втором тайме и помог своей команде одержать победу 2:0. Этот гол стал для Месси 699-м в карьере. 629 мячей форвард забил в составе "Барселоны", 70 - за сборную Аргентины.

Кроме того, Месси реализовал 56-й пенальти в чемпионате Испании и теперь делит второе место по этому показателю с экс-форвардом "Реала" мексиканцем Уго Санчесом, уступая только другому бывшему нападающему мадридского клуба - португальцу Криштиану Роналду, у которого 61 забитый одиннадцатиметровый.

"Барселона" имеет 64 очка и лидирует в чемпионате Испании. Каталонцы опережают на 5 пунктов "Реал", у которого есть 1 матч в запасе.

Напомним, 28 апреля Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов XXI века.

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