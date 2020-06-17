 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМесси забил гол и приблизился к невероятному бомбардирскому достижению

Месси забил гол и приблизился к невероятному бомбардирскому достижению


фото: REUTERS
Аргентинский футболист Лионель Месси забил за "Барселону" 699-й гол в карьере и оказался в шаге от юбилейного мяча

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В матче чемпионат Испании против "Леганес" аргентинец реализовал пенальти во втором тайме и помог своей команде одержать победу 2:0. Этот гол стал для Месси 699-м в карьере. 629 мячей форвард забил в составе "Барселоны", 70 - за сборную Аргентины.

Кроме того, Месси реализовал 56-й пенальти в чемпионате Испании и теперь делит второе место по этому показателю с экс-форвардом "Реала" мексиканцем Уго Санчесом, уступая только другому бывшему нападающему мадридского клуба - португальцу Криштиану Роналду, у которого 61 забитый одиннадцатиметровый.

"Барселона" имеет 64 очка и лидирует в чемпионате Испании. Каталонцы опережают на 5 пунктов "Реал", у которого есть 1 матч в запасе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать