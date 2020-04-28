Шевченко места не нашлось: Месси признан лучшим футболистом XXI века

28 апреля, 2020, 17:15

Знаменитый нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов XXI века

Об этом сообщает Besoccer .

Рейтинг был составлен благодаря системе ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру, а именно количество голов и результативных передач, уровень соперников и турниры.

Первое место в спортивном рейтинге занял Месси, у которого максимальный показатель - 100 баллов. Такое же количество баллов у форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, однако аргентинец опережает португальца по статистике гол+пас. Тройку лучших замкнул бывший форвард лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри.

Топ-10 лучших футболистов XXI века:

1. Лионель Месси (100)

2. Криштиану Роналду (100)

3. Тьерри Анри (98)

4. Луис Суарес (97)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95)

Напомним, 21 апреля аргентинского форварда Диего Марадону признали самым техничным футболистом в истории, португалец Криштиану Роналду не попал даже в топ-10.