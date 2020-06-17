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Espreso.tvСпортМесси определился со своим будущим в "Барселоне"

Месси определился со своим будущим в "Барселоне"


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" в ближайшее время согласует все детали нового контракта с капитаном команды Лионелем Месси

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года, но будет заключено по схеме 1 + 1. Контракт на один год с возможностью продления еще на год.

Действующий контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до лета 2021-го года. В контрактах Месси всегда есть пункт, котоый действует до 10 июня, согласно которому он может покинуть команду по окончании каждого сезона.

В текущем сезоне 32-летний Лионель Месси провел 33 матча, забил 26 мячей и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.

 

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