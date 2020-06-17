МАУ закрыла большинство международных рейсов до 1 августа

17 июня, 2020, 19:35

МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Решение было принято для того, чтобы "предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов".

Кроме того, авиакомпания после открытия авиасообщения 15 июня 2020 года продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

В частности, планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) - Киев (эвакуационный)

19 июня: Киев - Херсон, Киев - Одесса,

20 июня: Киев - Бангкок;

21 июня Бангкок - Киев (эвакуационный), Херсон - Киев, Одесса - Киев, Киев - Стамбул - Киев;

22 июня: Киев - Нью-Йорк - Киев (эвакуационный)

23 июня: Киев - Амстердам - Киев;

24 июня: Киев - Майами, Киев - Париж;

25 июня: Майами - Киев (эвакуационный)

26 июня: Киев - Стамбул - Киев, Киев - Афины - Киев, Киев - Одесса, Киев - Львов, Киев - Херсон;

28 июня: Киев - Стамбул - Киев, Дубай - Киев;

29 июня: Киев - Тель-Авив - Киев, Херсон - Киев, Одесса - Киев, Львов - Киев

30 июня: Киев - Амстердам - Киев.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) опубликовала правила для пассажиров после возобновления полетов с 15 июня