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Espreso.tvОбществоМАУ закрыла большинство международных рейсов до 1 августа

МАУ закрыла большинство международных рейсов до 1 августа

МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Решение было принято для того, чтобы "предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов".

Кроме того, авиакомпания после открытия авиасообщения 15 июня 2020 года продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

В частности, планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

  • 18 июня: Лондон (Хитроу) - Киев (эвакуационный)
  • 19 июня: Киев - Херсон, Киев - Одесса,
  • 20 июня: Киев - Бангкок;
  • 21 июня Бангкок - Киев (эвакуационный), Херсон - Киев, Одесса - Киев, Киев - Стамбул - Киев;
  • 22 июня: Киев - Нью-Йорк - Киев (эвакуационный)
  • 23 июня: Киев - Амстердам - Киев;
  • 24 июня: Киев - Майами, Киев - Париж;
  • 25 июня: Майами - Киев (эвакуационный)
  • 26 июня: Киев - Стамбул - Киев, Киев - Афины - Киев, Киев - Одесса, Киев - Львов, Киев - Херсон;
  • 28 июня: Киев - Стамбул - Киев, Дубай - Киев;
  • 29 июня: Киев - Тель-Авив - Киев, Херсон - Киев, Одесса - Киев, Львов - Киев
  • 30 июня: Киев - Амстердам - Киев.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) опубликовала правила для пассажиров после возобновления полетов с 15 июня

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