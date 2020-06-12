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Espreso.tvОбществоОнлайн-регистрация, бесконтактная оплата и одноразовая посуда: МАУ опубликовала правила для пассажиров

Онлайн-регистрация, бесконтактная оплата и одноразовая посуда: МАУ опубликовала правила для пассажиров


фото: reuters
Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) опубликовала правила для пассажиров после возобновления полетов с 15 июня

Об этом сообщает УНИАН.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) опубликовала правила для пассажиров после возобновления полетов с 15 июня в рамках карантина.

Пассажиров предупредили, что они должны будут самостоятельно обеспечить наличие защитных масок в необходимом количестве и обязательное их ношения во время всего путешествия (в аэропорту и на борту самолета), отметив, что маску следует носить так, чтобы она полностью закрывала рот и нос.

Отмечается, во время посадки пассажирам рекомендуют самостоятельно осуществлять регистрацию онлайн и пользоваться киосками самостоятельной регистрации багажа для предотвращения скопления пассажиров в зоне регистрации.
Кроме того, с целью предотвращения скопления пассажиров доступ к терминалу аэропорта сопровождающим будет временно ограничено. Доступ туда будут иметь только пассажиры, персонал авиакомпаний и персонал аэропорта, а также лица, сопровождающие особые категории пассажиров (дети, пассажиры с ограниченной подвижностью и т.д.).

Пассажирам советуют перед поездкой ознакомиться с требованиями государства прибытия и условиями пересечения границы, необходимостью прохождения обсервации / самоизоляции, требованиями о наличии медицинской страховки или справки о отрицательный тест на COVID-19.

Будут изменения по расчетам за товары и услуги в аэропорту и на борту самолета - они будут осуществляться исключительно бесконтактно банковскими карточками.

Для питания на борту будут использоваться исключительно продукты в закрытой индивидуальной упаковке. Напитки будут подаваться исключительно в однократном и индивидуально упакованном посуде. Вода предоставляется в индивидуальной таре. Раздача напитков наливом не осуществляется, кроме нуждающихся в горячей воде (чай, кофе). Все продукты и напитки пассажир распаковывает самостоятельно.

Журналов и другой печатной прессы на борту самолета не будет.

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