17 июня, 2020, 13:51

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме столицы, требованиям Минздрава по ослаблению карантина не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В Минздраве отметили, что переход областей ко второму этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.

Среди таких критериев:

- инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) должно составлять менее 12 на 100 тыс. населения;

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;

- охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине обнаружили 758 больных в сутки , 31 человек умер.

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