В Украине 11 регионов не соответствуют требованиям ослабление карантина, - МОЗ
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Кроме столицы, требованиям Минздрава по ослаблению карантина не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
В Минздраве отметили, что переход областей ко второму этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.
Среди таких критериев:
- инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) должно составлять менее 12 на 100 тыс. населения;
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;
- охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.
- Напомним, в Украине обнаружили 758 больных в сутки , 31 человек умер.
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