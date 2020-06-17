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Espreso.tvОбществоВ Украине 11 регионов не соответствуют требованиям ослабление карантина, - МОЗ

В Украине 11 регионов не соответствуют требованиям ослабление карантина, - МОЗ


фото: reuters
Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме столицы, требованиям Минздрава по ослаблению карантина не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В Минздраве отметили, что переход областей ко второму этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.

Среди таких критериев:

- инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) должно составлять менее 12 на 100 тыс. населения;

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;

- охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.

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