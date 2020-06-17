ФИФА обязала "Динамо" погасить долг перед бывшим игроком
17 июня, 2020, 20:03
ФИФА вынесла решение по жалобе бывшего форварда киевского "Динамо" Мбокани к своему столичному клубу
Об этом сообщает xsport.ua.
Мбокани подал в ФИФА жалобу на киевский клуб. Конголезский форвард утверждал, что у "Динамо" есть задолженность перед ним по зарплате.
ФИФА приняла сторону футболиста и обязала "Динамо" выплатить форварду 78,8 тыс. евро.
В текущем сезоне 34-летний Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии по футболу.
- 18 мая сообщалось, что бывший форвард киевского "Динамо" Мбокани попал в сферу интересов двух китайских клубов .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?