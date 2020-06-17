ФИФА обязала "Динамо" погасить долг перед бывшим игроком

17 июня, 2020, 20:03

ФИФА вынесла решение по жалобе бывшего форварда киевского "Динамо" Мбокани к своему столичному клубу

Об этом сообщает xsport.ua.

Мбокани подал в ФИФА жалобу на киевский клуб. Конголезский форвард утверждал, что у "Динамо" есть задолженность перед ним по зарплате.

ФИФА приняла сторону футболиста и обязала "Динамо" выплатить форварду 78,8 тыс. евро.

В текущем сезоне 34-летний Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии по футболу.

18 мая сообщалось, что бывший форвард киевского "Динамо" Мбокани попал в сферу интересов двух китайских клубов .