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Espreso.tvСпортФИФА обязала "Динамо" погасить долг перед бывшим игроком

ФИФА обязала "Динамо" погасить долг перед бывшим игроком


фото: Getty Images
ФИФА вынесла решение по жалобе бывшего форварда киевского "Динамо" Мбокани к своему столичному клубу

Об этом сообщает xsport.ua.

Мбокани подал в ФИФА жалобу на киевский клуб. Конголезский форвард утверждал, что у "Динамо" есть задолженность перед ним по зарплате.

ФИФА приняла сторону футболиста и обязала "Динамо" выплатить форварду 78,8 тыс. евро.

В текущем сезоне 34-летний Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии по футболу.

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