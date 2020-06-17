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Espreso.tvОбществоДжонсон заявил о "большом прорыве" в лечении коронавируса

Джонсон заявил о "большом прорыве" в лечении коронавируса


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали "большой прорыв" в лечении коронавируса препаратом, который, по его словам, "доказал свою способность снижать риск смерти"

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, сообщает Европейская правда .

Во время испытания препарата дексаметазона снизилась смертность среди тех, кто находился на ИВЛ - примерно на треть по сравнению с группой, получавшей стандартную медицинскую помощь.

Борис Джонсон сказал, что "шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены этим лечением".

Он заявил, что гордится командой британских ученых, которая провела "первое надежное клиническое испытание" по поводу использования дексаметазона для лечения коронавируса, и поблагодарил тысячи пациентов в Великобритании, которые добровольно приняли участие в испытаниях.

Читайте: "Большой прорыв": в Британии заявили, что дексаметазон уменьшает смертность при коронавирусе

Патрик Валанс, главный научный советник правительства, сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.

"Дексаметазон недорогой, очень доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы предприняли шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика", - заявил Джонсон.

На данный момент количество жертв коронавируса в Великобритании приближается к 42 тысячам, больных - до 300 тысяч.

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