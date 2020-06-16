"Большой прорыв": в Британии заявили, что дексаметазон уменьшает смертность при коронавирусе

16 июня, 2020, 17:58

Британские ученые заявляют, что препарат дексаметазон может спасти жизнь пациентов с коронавирусной болезнью

Об этом заявил профессор из Оксфордского университета Мартин Ландри, сообщает Sky News.

"Результаты показывают, что если пациентам с COVID-19, которые подключены к аппарату (ИВЛ - ред.) или получают кислород, предоставить дексаметазон, то это спасет их жизни и сделает это за очень низкую цену", - заявил он.

По словам другого исследователя Питера Хорбе, препарат дексаметазон используется в борьбе с другими болезнями для уменьшения воспаления у пациента.

Он добавил, что именно дексаметазон показал, что может значительно уменьшить смертность среди пациентов с коронавирусом.

Как отметил Хорбе, эта находка является "большим прорывом" для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что в ходе исследования установлено: препарат уменьшает на треть летальные случаи среди пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, и на 20% среди людей, страдающих COVID-19 и нуждающихся в кислороде.

По состоянию на утро 16 июня в мире в целом подтверждено более 8,1 миллиона случаев коронавирусной болезни, включая почти 440 000 летальных, а выздоровели от этого заболевания более 4,2 миллиона человек. Более всего инфицированных в США, Бразилии и России.