18-летний игрок ПСЖ бесплатно достанется "Баварии"

17 июня, 2020, 16:45

18-летний защитник французского ПСЖ Ньянзу Куасси продолжит карьеру в немецкой "Баварии"

Об этом сообщает Sport Bild.

Борьбу за 18-летнего игрока мюнхенский клуб выиграл у немецкого "Лейпцига" и итальянского "Милана", которые также хотели подписать футболиста на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ньянзу Куасси провел 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость француза составляет 11 млн евро.

16 июня "Бавария" победила "Вердер" и восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.