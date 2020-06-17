18-летний игрок ПСЖ бесплатно достанется "Баварии"
17 июня, 2020, 16:45
18-летний защитник французского ПСЖ Ньянзу Куасси продолжит карьеру в немецкой "Баварии"
Об этом сообщает Sport Bild.
Борьбу за 18-летнего игрока мюнхенский клуб выиграл у немецкого "Лейпцига" и итальянского "Милана", которые также хотели подписать футболиста на правах свободного агента.
В текущем сезоне Ньянзу Куасси провел 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость француза составляет 11 млн евро.
- 16 июня "Бавария" победила "Вердер" и восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.
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