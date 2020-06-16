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Espreso.tvСпортИбрагимович назвал сумму, которую хочет зарабатывать в "Милане" в следующем сезоне

Ибрагимович назвал сумму, которую хочет зарабатывать в "Милане" в следующем сезоне


фото: Getty Images
Шведский форвард Златан Ибрагимович готов подписать новый контракт с итальянским "Миланом" с зарплатой в размере 6 млн евро в год

Об этом сообщает Corriere della Sera.

В конце июня состоится встреча между генеральным директором "Милана" Иваном Газидисом и Златаном Ибрагимовичем, на которой и будет решаться будущее шведа в итальянском топ-клубе.

Пока не сообщается, готовы ли в "Милане" платить 38-летнему форварду 6 млн евро в год.

Ибрагимович вернулся в "Милан" из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт до 30 июня с опцией продления еще на сезон.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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