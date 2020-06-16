Ибрагимович назвал сумму, которую хочет зарабатывать в "Милане" в следующем сезоне
16 июня, 2020, 16:16
Шведский форвард Златан Ибрагимович готов подписать новый контракт с итальянским "Миланом" с зарплатой в размере 6 млн евро в год
Об этом сообщает Corriere della Sera.
В конце июня состоится встреча между генеральным директором "Милана" Иваном Газидисом и Златаном Ибрагимовичем, на которой и будет решаться будущее шведа в итальянском топ-клубе.
Пока не сообщается, готовы ли в "Милане" платить 38-летнему форварду 6 млн евро в год.
Ибрагимович вернулся в "Милан" из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт до 30 июня с опцией продления еще на сезон.
В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
- 11 июня на тренировке итальянского "Милана" произошел конфликт между форвардом Златана Ибрагимовича и гендиректором Иваном Газидисом.
- 16 июня стало известно, что Ибрагимович может перейти в шведский "Хаммарбю" .
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?