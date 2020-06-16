 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоWizz Air временно перенес вылеты в Борисполь

Wizz Air временно перенес вылеты в Борисполь


фото: reuters
Венгерский лоукостер WizzAir временно перенес рейсы в аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Киев" из-за карантинных мероприятий в столице

Об этом сообщает avianews.

Компания WizzAir временно перенесла рейсы в аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Киев" из-за карантинных мероприятий в столице.

Отмечается, что вылеты в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лондон и Копенгаген будут осуществляться из аэропорта "Борисполь".

Перенос рейсов из Жулян в Борисполь является временным. Это связано с закрытием базового аэропорта лоу-коста в Киеве из-за карантина.

Вылеты и прилеты всех рейсов в Борисполе обслуживаются в терминале D. В аэровокзальный комплекс пускают только пассажиров в масках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать