Wizz Air временно перенес вылеты в Борисполь

16 июня, 2020, 20:19

Венгерский лоукостер WizzAir временно перенес рейсы в аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Киев" из-за карантинных мероприятий в столице

Об этом сообщает avianews.

Компания WizzAir временно перенесла рейсы в аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Киев" из-за карантинных мероприятий в столице.

Отмечается, что вылеты в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лондон и Копенгаген будут осуществляться из аэропорта "Борисполь".

Перенос рейсов из Жулян в Борисполь является временным. Это связано с закрытием базового аэропорта лоу-коста в Киеве из-за карантина.

Вылеты и прилеты всех рейсов в Борисполе обслуживаются в терминале D. В аэровокзальный комплекс пускают только пассажиров в масках.

Напомним, аэропорт "Киев" отменил все международные авиарейсы на ближайшее время.

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