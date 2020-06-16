Wizz Air временно перенес вылеты в Борисполь
16 июня, 2020, 20:19
Венгерский лоукостер WizzAir временно перенес рейсы в аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Киев" из-за карантинных мероприятий в столице
Об этом сообщает avianews.
Компания WizzAir временно перенесла рейсы в аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Киев" из-за карантинных мероприятий в столице.
Отмечается, что вылеты в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лондон и Копенгаген будут осуществляться из аэропорта "Борисполь".
Перенос рейсов из Жулян в Борисполь является временным. Это связано с закрытием базового аэропорта лоу-коста в Киеве из-за карантина.
Вылеты и прилеты всех рейсов в Борисполе обслуживаются в терминале D. В аэровокзальный комплекс пускают только пассажиров в масках.
- Напомним, аэропорт "Киев" отменил все международные авиарейсы на ближайшее время.
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