Верховная Рада может назначить министра экологии 18 июня

16 июня, 2020, 10:26

Депутаты рассмотрят кандидатуру заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского

Об этом сообщает "Экономическая правда" .

Согласно сообщению, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского министром охраны окружающей среды", - сообщил Арахамия.

Отмечается, что Абрамовский в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.