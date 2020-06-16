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Espreso.tvОбществоВерховная Рада может назначить министра экологии 18 июня

Верховная Рада может назначить министра экологии 18 июня

Депутаты рассмотрят кандидатуру заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского

Об этом сообщает "Экономическая правда" .

Согласно сообщению, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского министром охраны окружающей среды", - сообщил Арахамия.

Отмечается, что Абрамовский в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

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