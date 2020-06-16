Верховная Рада может назначить министра экологии 18 июня
16 июня, 2020, 10:26
Депутаты рассмотрят кандидатуру заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского
Об этом сообщает "Экономическая правда" .
Согласно сообщению, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского министром охраны окружающей среды", - сообщил Арахамия.
Отмечается, что Абрамовский в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.
- Напомним, в конце мая правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства.
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