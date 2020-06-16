В Украине хотят вернуть болельщиков на стадионы
16 июня, 2020, 20:49
В УАФ рассматривают возможность организации футбольных матчей с болельщиками
Об этом сообщает football.ua.
Генеральный секретарь и вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, что организация обсуждает с Министерством здравоохранения Украины возвращение болельщиков на стадионы в матчах УПЛ.
Футбольные руководители хотят, чтобы на матчах высшего украинского дивизиона позволили заполнять стадионы на 10-25% зрительских мест.
Стороны пока не договорились. Однако переговоры продолжаются.
- 10 июня в Сербии футбольный сезон восстановился белградским дерби "Партизан" - "Црвена Звезда", на котором собралось 25 тыс. болельщиков на трибунах.
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