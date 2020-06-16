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Espreso.tvСпортВ Украине хотят вернуть болельщиков на стадионы

В Украине хотят вернуть болельщиков на стадионы


фото: Getty Images
В УАФ рассматривают возможность организации футбольных матчей с болельщиками

Об этом сообщает football.ua.

Генеральный секретарь и вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, что организация обсуждает с Министерством здравоохранения Украины возвращение болельщиков на стадионы в матчах УПЛ.

Футбольные руководители хотят, чтобы на матчах высшего украинского дивизиона позволили заполнять стадионы на 10-25% зрительских мест.

Стороны пока не договорились. Однако переговоры продолжаются.

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