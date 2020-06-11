С пиротехникой и переполненными трибунами: В Сербии футбольный сезон восстановился сумасшедшим дерби
11 июня, 2020, 11:55
В Сербии футбольный сезон восстановился белградским дерби "Партизан" - "Црвена Звезда", на котором собралось 25 тыс. болельщиков на трибунах
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первым после карантина в Сербии стал кубковый полуфинал, в котором "Партизан" победил "Црвену Звезду" - 1: 0.
На трибунах стадиона "Партизан" присутствовали 25 тыс. Болельщиков, устроивших во время матча самых принципиальных соперников яркое пиротехническое шоу.
В финале "Партизан" встретится с "Войводиной".
Partizan Belgrade vs Crvena Zvezda 10/06/2020 #Delije pic.twitter.com/V6cG2E8isc- 101% ULTRAS (@ 101ULTRAS) June 10, 2020
- Напомним, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обратился в Министерство здравоохранения с просьбой позволить болельщикам посещать матчи.
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