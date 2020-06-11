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Espreso.tvСпортС пиротехникой и переполненными трибунами: В Сербии футбольный сезон восстановился сумасшедшим дерби

С пиротехникой и переполненными трибунами: В Сербии футбольный сезон восстановился сумасшедшим дерби


фото: Getty Images
В Сербии футбольный сезон восстановился белградским дерби "Партизан" - "Црвена Звезда", на котором собралось 25 тыс. болельщиков на трибунах

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первым после карантина в Сербии стал кубковый полуфинал, в котором "Партизан" победил "Црвену Звезду" - 1: 0.

На трибунах стадиона "Партизан" присутствовали 25 тыс. Болельщиков, устроивших во время матча самых принципиальных соперников яркое пиротехническое шоу.

В финале "Партизан" встретится с "Войводиной".

  • Напомним, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обратился в Министерство здравоохранения с просьбой позволить болельщикам посещать матчи.

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