Игрок сборной Украины принял участие в акции протеста в США
5 июня, 2020, 17:15
Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк, выступающий за "Детройт Пистонс", вместе с партнерами по команде вышел на мирную акцию протеста
Об этом сообщает fbu.ua.
Вместе с украинцем на протест вышли главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси, его помощники, а также игроки Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбия и Брэндон Найт.
В конце мая в США прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
- 1 июня украинский боксер Иван Редкач рассказал, что сейчас в США происходят ужасные вещи.