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Espreso.tvСпортИгрок сборной Украины принял участие в акции протеста в США

Игрок сборной Украины принял участие в акции протеста в США


фото: fbu.ua
Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк, выступающий за "Детройт Пистонс", вместе с партнерами по команде вышел на мирную акцию протеста

Об этом сообщает fbu.ua.

Вместе с украинцем на протест вышли главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси, его помощники, а также игроки Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбия и Брэндон Найт.

В конце мая в США прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

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