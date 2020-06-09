9 июня, 2020, 10:32

КНДР обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом пресекая попытки стран договориться о сотрудничестве

Об этом, ссылаясь на заявление государственного агентства КНДР, сообщает агентство AFP.

Согласно заявлению Пхеньяна, "это станет первым шагом на пути к закрытию всех способов связи с Сеулом". Также это поможет защититься от "измены южнокорейской власти"

Решение приняла Ким Е Чжон - сестра лидера КНДР, первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, а также заместитель председателя партии Ким Эн Чхор.

Также между сторонами будут прерваны военные и политические связи. Все эти шаги в КНДР сделали в ответ на проявленную агитацию и критику лидера - Ким Чен Ына. Агитацию пересылали с помощью воздушных шаров активисты и беженцы из Северной Кореи. Также к шарам прикрепляли флешки с информацией и деньгами.

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Пхеньян заявил, что эти действия перечеркивают результат тех трех встреч, которые прошли между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи на Мун Чжэ Ином.

Так, в апреле 2018 г. лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи после почти 70-летней войны.