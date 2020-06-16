Из оккупированного Крыма на материк въезжает больше людей, чем в обратном направлении, - ГПСУ

16 июня, 2020, 19:33

Через админграницу оккупированного Крыма с Херсонской областью в сутки после возобновления работы КПВВ после карантина с полуострова выехало больше людей, чем въехало

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Радио Свобода.

Отмечается, что Государственная пограничная служба Украины опубликовали свои данные о пересечении админграницы аннексированного Крыма с Херсонской областью за прошедшие сутки с возобновлением работы КПВВ после карантина из-за коронавируса. Согласно данным украинских пограничников, выезжающих с полуострова больше, чем тех, кто въезжает.

"За прошедшие сутки на КПВВ пограничники оформили 458 человек, из них - по направлению аннексированного полуострова последовали 152 граждана, а на материковую часть Украины вернулось 306 граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июня заработали пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом.

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