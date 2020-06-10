"Укрепит позиции России и навредит США": республиканцы призвали Трампа не выводить войска из Германии
Двадцать два конгрессмена (все - члены комитета по вооруженным силам) в специальном обращении призвали президента отказаться от сокращения американских войск в Германий, сообщает The Hill .
"Мы считаем, что такие шаги могут нанести существенный вред национальной безопасности США, а также укрепят позиции России в ущерб интересам США", - говорится в обращении.
Контингент США в Германии насчитывается около 35 000 военнослужащих, американские базы рассматривается как неотъемлемая часть интересов США в Европе, в том числе, в рамках противодействия агрессивной политике России.
Читайте также: Трамп поручил создать до 2030 года новые ледоколы для Арктики и Антарктиды
Ранее о решении Трампа сократить контингент США в Германии сообщило издание The Wall Street Journal.
По данным журналистов, план по сокращению американского контингента в этой стране готовился несколько месяцев и не связан с ростом напряженности в отношениях между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-