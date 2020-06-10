"Укрепит позиции России и навредит США": республиканцы призвали Трампа не выводить войска из Германии

10 июня, 2020, 15:28

Конгрессмены-республиканцы призвали президента Дональда Трампа не сокращать численность американских войск в Германии

Двадцать два конгрессмена (все - члены комитета по вооруженным силам) в специальном обращении призвали президента отказаться от сокращения американских войск в Германий, сообщает The Hill .

"Мы считаем, что такие шаги могут нанести существенный вред национальной безопасности США, а также укрепят позиции России в ущерб интересам США", - говорится в обращении.

Контингент США в Германии насчитывается около 35 000 военнослужащих, американские базы рассматривается как неотъемлемая часть интересов США в Европе, в том числе, в рамках противодействия агрессивной политике России.

Читайте также: Трамп поручил создать до 2030 года новые ледоколы для Арктики и Антарктиды

Ранее о решении Трампа сократить контингент США в Германии сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным журналистов, план по сокращению американского контингента в этой стране готовился несколько месяцев и не связан с ростом напряженности в отношениях между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.