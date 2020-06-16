Террористы "ДНР" заявили о разрешении жителям ОРДО с российскими паспортами голосовать за поправки в Конституцию РФ

16 июня, 2020, 16:14

Жителям оккупированного Донбасса, которые получили от России незаконные паспорта, позволили голосовать за поправки в Конституцию РФ

Об этом сообщило издание "Остров" со ссылкой на так называемую ЦИК боевиков.

Голосовать могут жители ОРДЛО, которые получили паспорта РФ, в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Желающие проголосовать за поправки в Конституцию должны самостоятельно добираться до места голосования.

"Россиян" из оккупированного Донбасса будут обслуживать 12 избирательных участков на территории Ростовской области.