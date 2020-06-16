Соперник "Шахтера" разгромно проиграл "Боруссии" в чемпионате Германии
16 июня, 2020, 21:21
В 32-м туре чемпионата Германии по футболу мёнхенгладбахская "Боруссия" победила "Вольфсбург" со счетом 3: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 11-й минуте счет в матче открыл полузащитник Йонас Хофманн, а уже на 30-й минуте хавбек удвоил преимущество менхенгладбахской "Боруссии".
На 65-й минуте Ларс Штиндль сделал счет в матче 3: 0.
В турнирной таблице "Боруссия" идет на четвертом месте, в зоне Лиги чемпионов. "Вольфсбург" занимает шестое место и является соперником донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Чемпионат Германии
32-й тур
16 июня
"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Вольфсбург" 3: 0
Голы: Хофманн, 11, 30, Штиндль, 65
- Напомним, 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" на выезде со счетом 2: 1.
- Напомним, 23 мая в 27-м туре чемпионата Германии соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Вольфсбург" проиграл на своем поле дортмундской "Боруссии".
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