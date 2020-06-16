Соперник "Шахтера" разгромно проиграл "Боруссии" в чемпионате Германии

16 июня, 2020, 21:21

В 32-м туре чемпионата Германии по футболу мёнхенгладбахская "Боруссия" победила "Вольфсбург" со счетом 3: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 11-й минуте счет в матче открыл полузащитник Йонас Хофманн, а уже на 30-й минуте хавбек удвоил преимущество менхенгладбахской "Боруссии".

На 65-й минуте Ларс Штиндль сделал счет в матче 3: 0.

В турнирной таблице "Боруссия" идет на четвертом месте, в зоне Лиги чемпионов. "Вольфсбург" занимает шестое место и является соперником донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Чемпионат Германии

32-й тур

16 июня

"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Вольфсбург" 3: 0

Голы: Хофманн, 11, 30, Штиндль, 65