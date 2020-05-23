Соперник "Шахтера" проиграл "Боруссии" в чемпионате Германии
23 мая, 2020, 18:37
В 27-м туре чемпионата Германии соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Вольфсбург" проиграл на своем поле дортмундской "Боруссии"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче на 32-й минуте открыл Рафаэль Геррейро. На 78-й минуте преимущество дортмундцев увеличил Ашраф Хакими.
"Вольфсбург" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 82-й минуте Феликса Клауса.
"Боруссия" победила "Волфсбург" 2: 0, набрала 57 очков и занимает второе место. От лидера - "Баварии" - дортмундцы отстают на 1 пункт.
"Вольфсбург" имеет 39 баллов и идет шестым.
Чемпионат Германии
27-й тур
23 мая
"Волфсбург" - "Боруссия" Д 0: 2
Голы: Геррейро, 32, Хакими, 78
Удаление: Клаус, 82 ( "Вольфсбург")
- Напомним, 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" на выезде со счетом 2: 1.
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