Соперник "Шахтера" проиграл "Боруссии" в чемпионате Германии

23 мая, 2020, 18:37

В 27-м туре чемпионата Германии соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Вольфсбург" проиграл на своем поле дортмундской "Боруссии"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче на 32-й минуте открыл Рафаэль Геррейро. На 78-й минуте преимущество дортмундцев увеличил Ашраф Хакими.

"Вольфсбург" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 82-й минуте Феликса Клауса.

"Боруссия" победила "Волфсбург" 2: 0, набрала 57 очков и занимает второе место. От лидера - "Баварии" - дортмундцы отстают на 1 пункт.

"Вольфсбург" имеет 39 баллов и идет шестым.

Чемпионат Германии

27-й тур

23 мая

"Волфсбург" - "Боруссия" Д 0: 2

Голы: Геррейро, 32, Хакими, 78

Удаление: Клаус, 82 ( "Вольфсбург")

Напомним, 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" на выезде со счетом 2: 1.

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