Скандального украинского боксера пригласили на "чемпионат по пощечинам" в России

16 июня, 2020, 15:15

Украинский боксер Иван Редкач может принять участие в "чемпионате по пощечинам", который организовывают российские блогеры

Об этом украинец сообщил в Instagram.

Призовой фонд шоу-чемпионата составляет $ 1000.

"Ребята пригласили принять участие в камедных лицах "Битва за хайп". Призовой фонд $ 1000. Как думаете, вы меня увидите 23-го числа на шоу? Ваши комментарии?", - написал боксер.

Иван Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020 года, боксер проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.