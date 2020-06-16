Скандального украинского боксера пригласили на "чемпионат по пощечинам" в России
16 июня, 2020, 15:15
Украинский боксер Иван Редкач может принять участие в "чемпионате по пощечинам", который организовывают российские блогеры
Об этом украинец сообщил в Instagram.
Призовой фонд шоу-чемпионата составляет $ 1000.
"Ребята пригласили принять участие в камедных лицах "Битва за хайп". Призовой фонд $ 1000. Как думаете, вы меня увидите 23-го числа на шоу? Ваши комментарии?", - написал боксер.
Иван Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020 года, боксер проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.
- 14 мая украинский боксер Иван Редкач опубликовал коллаж, где Владимир Путин и Дмитрий Медведев общаются , а на стене висит портрет Василия Ломаченко.
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