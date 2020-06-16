 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСкандального украинского боксера пригласили на "чемпионат по пощечинам" в России

Скандального украинского боксера пригласили на "чемпионат по пощечинам" в России


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач может принять участие в "чемпионате по пощечинам", который организовывают российские блогеры

Об этом украинец сообщил в Instagram.

Призовой фонд шоу-чемпионата составляет $ 1000.

"Ребята пригласили принять участие в камедных лицах "Битва за хайп". Призовой фонд $ 1000. Как думаете, вы меня увидите 23-го числа на шоу? Ваши комментарии?", - написал боксер.

Иван Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020 года, боксер проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать