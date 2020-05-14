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Espreso.tvСпортУкраинский боксер опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой

Украинский боксер опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач опубликовал коллаж, где Владимир Путин и Дмитрий Медведев общаются, а на стене висит портрет Василия Ломаченко

Фото Редкач опубликовал в Instagram.

Также украинец воспользовался моментом и вызвал Ломаченко на бой.

"Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду видеть тебя в новом весе. Именно ты хотел промежуточный бой перед Темофио Лопесом. Давай сделаем", - написал боксер.

Интересно, что геолокацией на фото Иван Редкач указал Киево-Печерскую лавру. Как известно, 11 мая Ломаченко заблокировал украинского боксера в Instagram.

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