Украинский боксер опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой
14 мая, 2020, 14:57
Украинский боксер Иван Редкач опубликовал коллаж, где Владимир Путин и Дмитрий Медведев общаются, а на стене висит портрет Василия Ломаченко
Фото Редкач опубликовал в Instagram.
Также украинец воспользовался моментом и вызвал Ломаченко на бой.
"Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду видеть тебя в новом весе. Именно ты хотел промежуточный бой перед Темофио Лопесом. Давай сделаем", - написал боксер.
Интересно, что геолокацией на фото Иван Редкач указал Киево-Печерскую лавру. Как известно, 11 мая Ломаченко заблокировал украинского боксера в Instagram.
КАРТИНА МАСЛОМ БОИ отменили В БРАТА ПО Христе Вася переходы в 140 фунтов советов буду тебя видеть в новом весе как раз ты хотел промежуточный Бои перед Темофио Лопесом давай сделаем
- 10 мая Иван Редкач раскритиковал соотечественников Александра Усика и Василия Ломаченко за их заявления о Крыме и православия.
- 14 мая американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его бой против Украинской Василия Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира не будет.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-