Сельский клуб подписал контракты с тремя новыми футболистами

16 июня, 2020, 18:43

"Минай" объявил о подписании контракта с тремя новыми футболистами

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игроками закарпатского клуба стали полузащитники Олег Голодюк и Даниил Кныш, а также форвард Сергей Машталир.

32-летний Голодюк известный болельщикам благодаря выступлениям за львовские "Карпаты", где он был капитаном, полтавскую "Ворсклу", а также венгерские "Халадаш" и "Залаэгерсег". С начала 2020 года находился без клуба.

24-летний Кныш является воспитанником киевского "Динамо". Выступал также за алчевскую "Стали" и "Калуш". 21-летний Машталир до 2018 года играл за "Минай", после чего в его карьере был "Ужгород".