Сельский клуб подписал контракты с тремя новыми футболистами
16 июня, 2020, 18:43
"Минай" объявил о подписании контракта с тремя новыми футболистами
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Игроками закарпатского клуба стали полузащитники Олег Голодюк и Даниил Кныш, а также форвард Сергей Машталир.
32-летний Голодюк известный болельщикам благодаря выступлениям за львовские "Карпаты", где он был капитаном, полтавскую "Ворсклу", а также венгерские "Халадаш" и "Залаэгерсег". С начала 2020 года находился без клуба.
24-летний Кныш является воспитанником киевского "Динамо". Выступал также за алчевскую "Стали" и "Калуш". 21-летний Машталир до 2018 года играл за "Минай", после чего в его карьере был "Ужгород".
- 10 июня стало известно, что полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу состоятся 17 и 24 июня.
- 17 июня "Минай" сыграет против "Динамо" в полуфинале Кубка Украины.
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