Стало известно, где и когда будут сыграны полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу
10 июня, 2020, 20:50
Полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу состоятся 17 и 24 июня
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В первом поединке "Минай" примет киевское "Динамо", во второй встрече "Мариуполь" дома сыграет с полтавской "Ворсклой". Встречи состоятся в Минае и Мариуполе. Финал турнира запланирован на 8 июля и пройдет на "Арене Львов".
Кубок Украины
1/2 финала
17 июня
14.00 "Минай" - "Динамо"
24 июня
19.30 "Мариуполь" - "Ворскла"
- 27 мая Украинская ассоциация футбола перенесла финал Кубка Украины-2020 из Тернополя во Львов.
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