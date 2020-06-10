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Espreso.tvСпортСтало известно, где и когда будут сыграны полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу

Стало известно, где и когда будут сыграны полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу


фото: uaf.ua
Полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу состоятся 17 и 24 июня

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В первом поединке "Минай" примет киевское "Динамо", во второй встрече "Мариуполь" дома сыграет с полтавской "Ворсклой". Встречи состоятся в Минае и Мариуполе. Финал турнира запланирован на 8 июля и пройдет на "Арене Львов".

Кубок Украины

1/2 финала

17 июня

14.00 "Минай" - "Динамо"

24 июня

19.30 "Мариуполь" - "Ворскла"

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